Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye kamu borcu en az olan 5 ülkeden biri!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle küresel ekonomi kriz yaşarken Türkiye, aldığı tedbirler ve açıkladığı ekonomik paketlerle ayakta kalmayı başardı. Konuyla ilgili A Para canlı yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut,

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, A Para'da 'Paranın Yönü' programında ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE ANGLO-SAKSON TİPİ ZORLAMA BİRE HAZİNECİLİKTEN MİLLİ BİR HAZİNEYE DOĞRU GİDİYOR"

Bulut, Türkiye'nin ekonomisinde V tipi toparlanmanın diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu ifade ederek, "En önemlisi istihdam odaklı yeni ekonomik planın hayata geçirilecek olması istihdamla birlikle ekonominin yönünü daha da iyi bir hale getirecek. Bugün baktığınız zaman Anglo-Sakson tipi zorlama bire hazinecilikten milli bir hazineye doğru gidiyor. Sadece birkaç bankanın ihalelere davet edilip faizin o odada kararlaştırıldığı bir hazinecilikten, Türkiye çok daha net bir şekilde faizlerin düşürülebildiği hazinenin istediği zaman çok daha kolay borçlanabildiği bir yapıya gidiyor" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYADA EN AZ KAMU BORCU OLAN İLK 5 ÜLKEDEN BİRİDİR"

Çok büyük bir yalanın var olduğunu ve bu büyük yalanın Türkiye'nin bazı TV kanallarında da tekrarlandığının altını çizen Bulut, "Türkiye'nin kamu borcu çokmuş. Türkiye, dünyada en az kamu borcu olan 5 ülkeden biridir. Türkiye'nin kamu borcu kamu borçlanma ihtiyacı masaya yatırıldığı zaman, neredeyse bütün AB ülkelerinden daha iyi durumda. Eskiden Türkiye'ye kritikler dayatırlardı. Borç stokları, kamu stokları, kamu borçları ve rasyolar. Bugün bakıyosunuz Avrupalıların AB üyesi olmak adına zorladıkları rasyoları AB ülkelerinin tamamı yerine getiremiyor. Fakat Türkiye'nin rasyosu yüzde 30-35 arasında gidiyor" açıklamasını yaptı.

"ASKERİ GÜÇ DİPLOMASİ GÜCÜNÜ DESTEKLİYOR"

Bugün Türkiye'de ciddi bir üretimin olduğunu ifade eden Bulut, "Bu üretim her dalda her parçada her parçanın muadilinde yayılarak devam ediyor. Dolayısıyla bütün bunları çok dikkatli bir şekilde analiz etmek lazım.

Bakın Türk savunma sanayisinin geldiği noktaya bakın. Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini satın alıp kullanan ülkelerin gücüne bakın. Türkiye'nin Akdeniz'deki gücüne bakın. Türkiye'nin diplomasi gücünü destekleyen askeri gücüne bakın. Dolayısıyla bütün bunları dikkate aldığınız zaman yüzde 100'ü bağımlı Kıbrıs'a çıkarma yaparken tamamına ambargo konmuş bizim silahlarımızı kullanamazsın denmiş.

Güneydoğu'da terör örgütlerine karşı savaşırken Almanya'nın Türkiye'ye koyduğu ambargoları unutmayın. Zırhlı araçları kullanamazsın lastiklerini dahi kullanamazsın denilen dönemden Türkiye'nin zırhlı araçlarının yüzde 100'ünü yerli ürettiği, İHA'ların ve SİHA'ların dünyanın en iyi noktasına geldiği ve Türk savunma sanayisinin yüzde 75'lere doğru bağımsızlaştığı bir üreten Türkiye'den bahsediyoruz" dedi.

"HER ŞEYİ YURT DIŞINDAN ALAN BİR TÜRKİYE'DEN, HER ŞEYİNİ KENDİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE'YE DOĞRU GİDİYORUZ"

Savunma sanayii üretimindeki gücün yavaş yavaş bütün sektörlere yayılmaya başladığını vurgulayan Bulut, "Her şeyi yurt dışından alan bir Türkiye'den, her şeyini kendi üreten bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz ki bu da her üretim demek yeni bir istihdam demek" dedi.