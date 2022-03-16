Haberler Ekonomi Videoları Çimento sektöründe fahiş fiyat iddialarına inceleme! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı | Çimento fiyatları 2022 son dakika haberi...

Çimento sektöründe fahiş fiyat iddialarına inceleme! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı | Çimento fiyatları 2022 son dakika haberi...

Çimento sektöründe fahiş fiyat iddialarına inceleme! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı | Çimento fiyatları 2022 son dakika haberi...
16.03.2022 12:56

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Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, son dönemdeki aşırı fiyat artışları nedeniyle çimento sektörüyle ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Çimento sektöründeki fiyat artışları konut maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Konut maliyetlerinin artması da satışa sunulan evlerin fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor. Peki Çimento fiyatları ne kadar?

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Çimento sektöründe fahiş fiyat artışlarına yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre yönelik inceleme başlattı.

Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu; üretici, tedarikçi ve perakendecilerdeki fiyat hareketlerini mercek altına alacak. Bu kapsamda haksız fiyat artışı olup olmadığı araştırılacak, rekabeti ihlal olup olmadığı kontrol edilecek.

Çimento sektöründeki fiyat artışları konut maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Konut maliyetlerinin artması da satışa sunulan evlerin fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor.

İnşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı müteahhitler de teslimatları geciktirmeye başladı. Fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda konut satışları aşağı yönde baskılanabilir.

32,5 olarak satılan gri çimentolar genellikle şantiyelere satılıyor ve bir torbası 65 TL+KDV. 52,5'luk bir beyaz çimentonun 1 paketiise 90 TL+KDV.

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