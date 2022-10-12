Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

LİTRE FİYATI 8,50 TL! DESTEKLER 2,5 KATI ARTIRILACAK

Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim 2022'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına artınlarak 50 kuruşa yükseltilmiştir.

EN AZ 9 TL ELİNE GEÇECEK

Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun.

DESTEK ÖDEMELERİ DÜN HESAPLARA YATTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.