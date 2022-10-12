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Çiğ süt fiyatları duyuruldu! Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu! Destek primi 2,5 kat artıyor!

Çiğ süt fiyatları duyuruldu! Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu! Destek primi 2,5 kat artıyor!
12.10.2022 13:23

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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Videoları

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

LİTRE FİYATI 8,50 TL! DESTEKLER 2,5 KATI ARTIRILACAK
Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim 2022'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına artınlarak 50 kuruşa yükseltilmiştir.

EN AZ 9 TL ELİNE GEÇECEK
Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun.

DESTEK ÖDEMELERİ DÜN HESAPLARA YATTI
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.

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