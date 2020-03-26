Çiftçiye mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat desteği ödemesi ne kadar? 26.03.2020 18:01

Çiftçiye mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat desteği ödemesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (Çiftilere destek hakkında) Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün son numarası 0 olanlara bugün başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek. Toplam 1,5 milyar lira desteğimiz var. Mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat desteklerimiz var. Ayrıca kimlik numarası 2 ile bitenler 27 Mart'ta, 4 olanlar 3 Nisan'da ve 6-8 olanlar 10 Nisan'da saat 18.00'den sonra ödenecek.

İlk koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar manipülatif haberlere de aldanarak marketlere akın etmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Pakdemirli, "Türkiye'nin gıda tedariğinde sorun yok" dedi. Pakdemirli, çiftçiye destek ödemeleri konusunda ise "Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak." müjdesini verdi. Hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektörü ile uğraşan çiftçilere verilen bir kredi türüdür. Gerek T. C. Devletinin aracı olması ile verilebildiği gibi gerek ise de bankalar kendi inisiyatiflerini kullanarak müşterilerine bu alanda kredi verebilmektedir

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk.

81 İLDE TÜM İLÇELERDE DENETİM SEFERBERLİĞİNE BAŞLIYORUZ

(Gıda satışı yapan yerlerdeki hijyen hakkında) 365 gün denetimimiz devam ediyor. Bugünden başlamak üzere 81 ilde denetimlerimiz yeniden başlıyor. Rehberlik ve eğitim amaçlı denetim başlatıyoruz. Belediyelerimiz de yapıyor. Ancak 81 ilde tüm ilçelerde denetim seferberliğine başlıyoruz.

1 MİLYAR 572 MİLYON 500 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

(Çiftilere destek hakkında) Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün son numarası 0 olanlara bugün başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek. Toplam 1,5 milyar lira desteğimiz var. Mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat desteklerimiz var. Ayrıca kimlik numarası 2 ile bitenler 27 Mart'ta, 4 olanlar 3 Nisan'da ve 6-8 olanlar 10 Nisan'da saat 18.00'den sonra ödenecek.

HİBELER

503 projeye hibemiz var. 450 milyon liralık bir yatırım olacak. Hibeler için internetten sonuçlara bakabilirler. 42 ilde 16 yatırıma da destek sağlıyoruz. Yığılma olmasın diye Haziran ayına başvuruları çekeceğiz.

İHRAÇ EDİLEMEYEN ÜRÜNLER HAKKINDA

Dünya Corona virüsle yaşamayı öğrenecek. İç piyasada sağlıklıysa tüketilmesi konusunda sakınca yok. Biz hem üretimi hem de tüketimi dengeleyecek şekilde maksimum üreticiye zarar vermeden bu üretimin sağlanması konusunda tedbir almaya çalışıyoruz. Tüketici ve vatandaşlarımızın nasıl sürdürülebilir olarak sağlamasının gayreti içindeyiz. Türkiye büyük ülke, bundan daha iyi günler yaşayacağız. Gıda güvenliğinden ders alacağız, ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Çok motive bir çiftçi kesimimiz var. Tarım hasılamız 275 milyar liraya çıktı. Onlar ürettikçe tüketicimize gıda ve tarım ürünlerine ulaştırmaya devam edeceğiz.

Hayvancılık kredisi veren bankalar hangileridir?

Hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Bu bankalar küçükbaş için 500 ve üzeri koyun için kredi vermektedir. Yaklaşık olarak küçükbaş hayvanlar için banka kredisi miktarı 5 bin TL iken bu rakam büyükbaş hayvanlar söz konusu olduğunda 120 bin TL olarak belirlenmiştir

Denizbank hayvancılık kredisi şartları nedir?

Denizbank, en uygun şartlarda hayvancılık kredisi veren bankalardandır. 60 ay gibi uzun vadeli ve 6 ayda bir geri ödeme özellikleri sayesinde hayvan yetiştiricileri tarafından çokça tercih edilen bankalardan biridir. QNB Finansbank hayvancılık kredisi şartları nedir? QNB Finansbank, hayvancılık kredisi için en uygun faiz oranları ile yetiştiricilere kredi imkanı sunan bankalardan biridir. 35 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunmanın yanı sıra 60 ay vade imkanını da hayvan yetiştiricilerine sunuyor. QNB Finansbank herhangi bir kefil veya evrak istemeden bu kredi imkanını sunmaktadır.

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi şartları nelerdir?

Ziraat bankası hayvancılık kredisi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için ilk başvuruda bulundukları banka kredisidir. Ziraat bankası geri ödeme kolaylığının yanı sıra düşük faiz oranları ile vatandaşlara daha cazip gelmektedir.

Hayvancılık kredisi nasıl alınır?

Hayvancılık, koyun, inek, kuzu, manda, büyük ve küçükbaş hayvan almak için toplu paraya ihtiyaç duyar. Bu durumda hayvancılık kredisine başvurmak akıllıca bir yöntemdir. Devlet destekli hayvancılık kredisi, günümüzde çoğu bankada mevcuttur. Hayvan yetiştiricileri, istenen evrakları hazırlayarak bu bankalara başvuruda bulunabilirler.

Hayvancılık kredisi başvuru şartları nelerdir?

Hayvancılık kredisi başvuru şartları şunlardır; Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin kredi notunun yüksek ve kredi sicilinin temiz olması gerekir. Başvuruda bulunacak kişilerin kesinlikle ÇKS belgesi olması gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerinin varsa hayvanlarının değeri kadar yoksa ellerinde olan bir malı ipotek olarak göstermeleri gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak yetiştiricilerin en az 2 maaşlı ve bordrolu kefil göstermesi gerekmektedir. Başvuru esnasında nüfus cüzdanı sureti ve onaylı maaş belgesi olmalıdır. Yeni düzenleme ile hayvancılık kredisi başvurusunda bulunan kişilerin kefillerinden ve varsa eşinden de imza istenmektedir.

Hayvancılık Kredisi İstenen Evraklar

Hayvancılık kredisi için istenen evraklar farklılık gösterebilmektedir. Her banka tarafından ek belge isteme ya da ipotek, kefil ve teminat gibi varlıkların eklenmesi talep edilebilmektedir. Hayvancılık kredisi almak isteyenlerin başvuru yapacakları kredi türüne uygun olarak evraklarını hazırlamaları banka tarafından istenmektedir. Küçük baş hayvancılık, büyük baş hayvancılık, işletme açma, yem ve barınma gibi nedenlerden dolayı kredi alınacak ise bunlara uygun evrak talep edilmektedir. Tüm evrakların bankaya doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması çiftçinin güvenilirliğini etkileyecektir.

Hayvancılık Kredisi Nedir?

Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektörü ile uğraşan çiftçilere verilen bir kredi türüdür. Gerek T. C. Devletinin aracı olması ile verilebildiği gibi gerek ise de bankalar kendi inisiyatiflerini kullanarak müşterilerine bu alanda kredi verebilmektedir. Hayvancılık kredisi, belli şartları yerine getiren çiftçi ve genç girişimcilere verilen bir kredi türüdür. Genellikle uygun faizli olarak sunulmaktadır.

ÇKS BELGESİ NEDİR?

İster her türlü hayvancılık ile uğraşın ister ise kırsal alanda herhangi bir tarım ile meşgul olun şayet aşağıdaki belirteceğim imkanlardan yararlanmak istiyor iseniz mutlaka ÇKS belgeniz olması gerekmektedir.

Devletin genç çiftçi projeleri kapsamında vermiş olduğu hibelerden.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat bankasını sunmuş olduğu düşük faizli krediler ile canlı hayvan alımından tutunda tüm tarım kredilerinden istifade etmek için.

Özel bankalar dahil olmak üzere tüm finansmanlardan size özel kredi kullanmak için.

Yine ülkemizde faaliyet gösteren bir çok bankadan çiftçi kredi kartı alabilmek için.

BAĞ-KUR üzerinden emekli olabilmek.

Üretmiş olduğunuz tarımsal ürünleri nakliyesini yapmak için gerek duyulan " Müstahsil Yol Belgesi " çıkarmak için. ( hasat sonu güncel olması şartı ile