CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri

CHP'nin şaibeli kurultay davasının sonuçlanmasına ve İBB'deki asrın yolsuzluğunun iddianamesinin hazırlanmasına sayılı gün kaldı. Hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu'nda büyük bir panik havası hakim. Durum öyle bir boyut kazandı ki 90 yaşındaki siyaset eskisi Hikmet Çetin'e bel bağladılar. Çetin'i bir haftada iki kez MHP'ye gönderip İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarmak ve Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için lobi faaliyeti yaptırdılar. İmamoğlu ailesinden bazı fertlerin bir müteahhit aracılığıyla yargı kanallarına temas etmeye çalıştığı da bir diğer iddia.