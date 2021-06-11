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Cemal Kalyoncu: Avrupa’nın ve dünyanın en büyük 5 santralinden biri olacak

Cemal Kalyoncu: Avrupa’nın ve dünyanın en büyük 5 santralinden biri olacak
11.06.2021 12:50
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Konya Karapınar GES (YEKA-GES-1) SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji atılımı açısından tarihi bir günü yaşıyoruz. Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu" dedi. Kalyoncu, "Santralimizin birinci fazını tamamladık. Santralimizin Türkiye'nin şu anda en büyük güneş enerjisi üretim merkezi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamamı devreye girdiğinde Avrupa'nın en büyük dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak." şeklinde konuştu.


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