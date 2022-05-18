Çalışanlar dikkat tazminat tavanı artıyor! İşçiye 14 bin 973 TL tazminat! İşte tüm detaylar...

Çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar, işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ayrıca emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Çalışılan süre ile bu ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

TEMMUZ'DA DEĞİŞİYOR

Kıdem tazminatında son brüt ücret dikkate alınsa da bunun bir 'üst sınırı' yani 'tavanı' bulunuyor.Giydirilmiş son brüt ücreti tavanın altında olanlar kendi ücretleri üzerinden hesaplanan tutarı alıyor. Ancak ücreti tavanı aşanların kıdem tazminatı, kazançları ne kadar olursa olsun belirlenen tavan üzerinden hesaplanıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısının yükselmesiyle tavan da yükseliyor. Ocak'ta yapılan artışla 2022'nin ilk 6 aylık dönemi için kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 lira 51 kuruşa ulaştı. Bir artış da Temmuz'da yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak yeni tavan, yıl sonuna kadar geçerli olacak. Bu dönemde işten ayrılan çalışanlara çalıştıkları her yıl için yeni tavanı aşmayacak şekilde kıdem tazminatı ödenecek.

NE KADAR OLABİLİR?

4 aylık enflasyon verisine göre memur maaş katsayısı yüzde 31.21 yükselecek. Bu orana göre kıdem tazminatı tavanı 14 bin 234 lirayı aşacak. Enflasyon tahminlerine göre de memur maaş katsayısındaki artış yüzde 38.02'yi bulacak. Bu durumda tazminat tavanı da 4 bin 124 lira 63 kuruş artışla 14 bin 973 lira 22 kuruşa çıkacak. Tavan bu tutara çıkarsa örneğin giydirilmiş brüt ücreti 15 bin lira olan çalışan, çalıştığı her yıl için 14 bin 973 lira üzerinden kıdem tazminatı alacak.

BU RAKAM AŞILIR MI?

İş Kanunu, verilecek en yüksek kıdem tazminatı tavanını belirlemiş durumda. Ancak işveren kendi arzusu ile bunu aşarak bir rakam ödemek ya da çalışanın gerçek maaşını dikkate almak isterse bunda bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak burada tavanı aşan kısım için gelir vergisi ödenmesi durumu ortaya çıkıyor.