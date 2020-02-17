Bütçe, ocak ayında fazla verdi 17.02.2020 11:37

Hazine, Merkez Yönetim Bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre bütçe, ocak ayında 21.5 milyar TL verdi. Önceki dönemde 30.8 açık verilmişti. Faiz dışı fazla ise ocak ayında 34.2 milyar TL oldu.

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 122,2 milyar lira, bütçe giderleri 100,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2020'ye ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 122,2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,6 artışla 100,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 21,5 milyar lira fazla verirken, 34,2 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.