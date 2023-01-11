BRENT PETROL SON DURUM!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,42 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalarak 79,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,46 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Ülkede devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırırken, daha fazla faiz artışının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol talebini sınırlayacağı endişelerini de artırıyor.Belirsizliklerin güçlendiği piyasaların odağında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması ve perşembe günü ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yer alıyor.Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in sınırlarını uluslararası uçuşlara açması ise talepte büyüme beklentilerini destekleyerek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Ülkede uluslararası uçuşlara 3 yıl aranın ardından tekrar başlanırken, gelecek dönemde ekonomik büyümenin hükümetin önceliği konumunda olacağına yönelik beklentiler risk iştahını artırıyor.

Ancak, ülkede vakaların artış oranının yavaşladığına yönelik haber akışına karşın sağlık sistemi üzerine düşen yükün oldukça artması ise sistemin ne kadar süre daha dayanabileceğine ilişkin soru işaretlerine neden oluyor.Brent petrolde teknik olarak 79,76 ile 80,25 dolar aralığının direnç, 79,27 ile 78,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Son dakika... Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü itibarı ile benzine 63 kuruşluk indirim yapıldı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,90 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18,89 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,10 TL

Motorin fiyatı: 22,22 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL