Borsa İstanbul'da o hisseler yükselecek! Borsa İstanbul boğa piyasasına mı girdi? Boğa piyasası nedir?

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırınca yatırımcı sayısı da tarihte görülmemiş şekilde arttı. Özellikle Başkan Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” sinyali vermesinin ardından Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasalarda Borsa İstanbul’un boğa piyasasına girdiği söylenirken Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para'da kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

"Teknik olarak bakıldığında Borsa İstanbul 'Boğa piyasası'nda mı" sorusunu A Para'da yayına katılan Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın yanıtladı.

"BOĞA PİYASASI HERŞEYİMİ SATAYIM HİSSE SENEDİ ALAYIM DURUMU DEĞİL"

Yatırımcıların bu tarz jenerik ifadeleri çok sevdiğini ifade eden Aydın, "Yüzde 20 düştüğü zaman 'Ayı piyasası', yüzde 20 yükseldiği zaman 'Boğa piyasası'. Şimdi bu gerçekleştiğinde hareketin çoğunluğu bitmiş oluyor. Bir kere önce onu bir düşünmek lazım. Ben burada bitti demek istemiyorum ama yüzde 20 yükseliş çok ciddi bir yükseliştir. Dolayısıyla burada 'Boğa piyasası'na girdik herşeyimi satayım hisse senedi alayım durumu değil. Tabi ki hisse senetlerini avantajlı buluyoruz ama yani 'Bir bu kadar daha yer var' görüntüsü kısa vadede olmayabilir" dedi.

"BORSA İSTANBUL İÇİN POZİTİF GÖRÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR"

Borsa İstanbul açısından pozitif görüşlerinin korunduğunu bildiren uzman isim, "Özellikle bankalar, mali sektör, petro-kimya, demir-çelik ve telekomünikasyon şirketleri ile ilgili pozitif görüşümüzü koruyoruz. Uzun süredir Türk hisse senetlerini ucuz bulduğumuzu söylüyoruz. Özellikle bankaları çok ucuz bulduğumuzu söylemiştik. Son 2 haftada burada çok ciddi yükseliş oldu. Bunun devam etmesini bekleriz" dedi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi için yaptıkları değerlendirmeye göre 12 aylık hedefin 1483 seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla 12 ayda böyle bir potansiyel var. Kimi aracı kurumlar 1450, kimi aracı kurumlar 1500 seviyesi diyorlar. Ama genel hedef yelpazesi burada. Bunun değişimi ancak 4. çeyrek bilançolarından sonra olabilir" dedi.

"SENE SONU BEKLENTİM 1350-1370 PUAN SEVİYESİ"

Sene sonuna kadar kişisel beklentisinin 1350 puan seviyesi olduğunu bildiren Aydın, "Yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak bu seviye 1370 puan seviyesi olabilir. Ancak bu hareket daha uzun vade için kısa vadede bir kar satışı ihtimalini artıracaktır. Çünkü aslında bakarsanız yüzde 20'lik bir yükseliş oldu. Benim dediğim hedefler gerçekleşirse yüzde 30'a gelecektir. Bu ilk etapta kar satışı için uygundur" dedi.

"YAN KAĞITLARDAKİ MÜTHİŞ RALLİLERİN SONU GELDİ"

Artık daha güvendiğiniz ve hisse seçerek yapılan yatırımların daha cazip olduğunu vurgulayan uzman isim, "Dediğim gibi 1350 hedef olabilir. Daha uzun vadede 1483 seviyesini hedefliyoruz ama bu seviyeye kadar kar satışları ve dalgalanma mümkün. Ama özet itibariyle Türk hisse senetlerini beğenmeye devam ediyorum. Sadece seçici olmak gerektiğini düşünüyorum. Endeks dışındaki yan kağıtlardaki müthiş rallilerin sonunun geldiğini düşünüyorum" dedi.

"DOLARIN TL'YE KARŞI DEĞER KAZANACAĞI DÖNEMLER BİTTİ"

Doların Türk Lirası'na karşı değer kazanacağı ve para kazandırdığı dönemlerin bittiğini vurgulayan Aydın, "Şimdi bence endeks kağıtları, BIST 30, BIST 50, BIST 100 içindeki büyük şirketlerin güçlü performans göstereceği bir döneme girdik. Endeks dışındaki yan şirketlerin tabi ki sektör olarak değişebilir ama genel olarak bu yüksek performanslarını beklemiyorum" dedi.

BOĞA PİYASASI NEDİR?

Boğa piyasası, piyasanın yükselişte olduğu, alıcıların giderek arttığı anlamına gelmektedir. ''Boğa Piyasası'' teriminin bu hayvan familyasının boynuzlarıyla her şeyi aşağıdan yukarıya kaldırıp fırlattıkları için konulduğu sanılmaktadır. Boğa piyasasının başlaması için ilgili piyasanın en düşük seviyesinden %20 yükselmiş olması gerekmektedir. Enflasyonist dönemlerde altın tam bir boğa piyasası örneği olarak gösterilmektedir.

Talebin dolayısıyla fiyatların yükseldiğini görenler de piyasaya dâhil olurlar bu dönem '' Boğa piyasası dönemi '' olarak adlandırılmaktadır.