Borsa İstanbul'da banka hisseleri ne zaman yükselecek? Uzman ekonomistten flaş yorum

30.09.2020 13:28

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmeden çıkan Borsa İstanbul’da banka hisseleri için flaş bir yorum geldi. A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Belgin Maviş, normalleşme adımları geldikçe bankacılık sektörü üzerindeki baskının azalmasıyla, banka hisselerinde yavaş yavaş talebin artacağını ifade ederek, “Borsa İstanbul’da 1134 seviyesini takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da Borsa İstanbul'u teknik açıdan ele alarak, endeksteki kritik seviyeleri açıkladı.

Borsa İstanbul'da 1134 seviyenin önemli olduğunun altını çizen Belgin Maviş, "Bu seviyenin geçilmesi sonrası 1145 puanlara bakacağız. 1134 direncinin ardından ikinci direnç 1140-1145 bandı. Bunun aşılması durumunda 1150 ve daha yukarıdaki seviyeler için iyimserliğin korunacağı kapanışlara bakacağız" dedi.

"SEKTÖR ÜZERİNDEKİ BASKI AZALDIKÇA BANKA HİSSELERİNE TALEP ARTABİLİR"

Borsa İstanbul'da geri çekilmelerde 1125 seviyesinin ve Avrupa borsalarının seyrinin önemli olduğunu belirten Maviş, "Bir kez daha gördük ki ve bunların bankacılık sektörü üzerindeki baskısı azaldıkça banka hisselerinin fiyatlarının son derece ucuzladığı dönemde onlara doğru talebin artacağı bir süreç olacaktır" dedi.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,07'lik değer kazandı. Endeks 11,96 puan artışla 1.131,52 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi ise yüzde 1,22 değer kazandı.