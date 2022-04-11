Borsa İstanbul rekor kırdı! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Küresel pay piyasalarından son zamanlarda pozitif ayrışmayı başaran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi 17 Aralık'ta gördüğü 2.406,87 seviyesini geçerek yeni rekor seviyesini 2.422,16 puana taşırken, banka hisseleri söz konusu yükselişe öncülük etti.

Son iki işlem gününde toplam yüzde 9'dan fazla yükselen bankacılık endeksi, bugün de yaklaşık yüzde 3 değer kazancıyla tarihi zirvesi olan 2.042 puanı gördü.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.

Küresel bazda şahinleşen merkez bankalarının pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü aktaran analistler, buna karşılık Borsa İstanbul'un son 6 haftadır pozitif ayrıştığını kaydetti.

Analistler, BIST 100 endeksindeki rekor yolculuğunun demir-çelik ve havacılık hisseleriyle başladığını belirterek, devamında banka ve holding hisselerindeki güçlü alımlarla sürdüğünü söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin çarpanları dikkate alındığında halihazırda oldukça ucuz olduklarına dikkati çeken analistler, dolar bazlı bakıldığında da Borsa İstanbul'daki şirketlerin oldukça yüksek potansiyel barındırdıklarını bildirdi.

BIST 100 endeksi bugün dolar bazında 164 seviyesine çıkarken, tarihi zirvesi, Kasım 2010'da görülen 510 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine değinerek, Türkiye ile batılı devletler arasında son dönemde iyiye giden ilişkilerin de Türk lirası varlıkları desteklediğini dile getirdi.



KÜRESEL DALGA BORSA İSTANBUL'U TEĞET GEÇTİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan ve ABD Merkez Bankası'nın şahinleşen faiz politikası ile birlikte küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma Borsa İstanbul'u teğet geçti. Kur korumalı mevduat ile dövizde sağlanan istikrarın TL varlıklara ilgiyi artırması, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında izlediği strateji ile jeopolitik konumunun güçlenmesi, kâr rekoru kıran şirketlerin rekor temettü ödemeleri Borsa İstanbul'u 4 ayrı zaman diliminde gösterdiği performansla dünyanın zirvesine taşıdı.



DÜNYADA ZİRVEDE

Kapanış rekoru kıran Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 6.29, son 1 ayda yüzde 18.99, son 6 ayda yüzde 71.2 ve yılbaşından bu yana yüzde 28.84 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa'da Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 29.2 oldu. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri 560 milyar TL artarak 2.5 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaştı. Borsa İstanbul'da şirketlerin piyasa değerinde son 6 ayda yaşanan artış 1 trilyon liraya ulaştı.



BANKALAR DEVREYE GİRDİ

Son yıllarda borsada adeta unutulan ve yabancı yatırımcıların sert satışlar gerçekleştirdiği banka hisseleri geçen hafta tekrar radara girdi. Endeksin yüzde 6.3 yükseldiği geçen hafta bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 12'ye ulaştı. Türkiye'de banka hisselerinin benzer ülkelere göre yüzde 60'a yakın bir iskonto ile işlem gördüğüne dikkat çeken analistler, yatırımcıların önümüzdeki dönemde bu sektöre ilgi duyacağı görüşünde. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün 2 aylık net kârının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 322 artarak 39 milyara ulaştığını vurgulayan analistler, BIST-100 Endeksi'nde piyasa değeri/defter değeri çarpanının 1.62, bankacılık endeksinde ise bu oranın 0.61 olduğunun altını çizdi.



36 BİN YATIRIMCI GELDİ

Kur korumalı mevduat uygulaması ile birlikte döviz piyasasında sağlanan istikrar da yerli yatırımcının rotayı borsaya çevirmesini sağladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre 2021 aralık ayı sonunda 2 milyon 341 bin olan yerli yatırımcı sayısı, bu yılın martında 2 milyon 377 bine yükseldi. Yerli yatırımcının 2021 sonunda 524 milyar TL olan hisse senedi portföyönün büyüklüğü de, bu yılın martında 650 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcının enflasyon riskine karşı kendini koruma amacıyla da borsaya yöneldiğine dikkat çekilirken, özellikle halka arzlarla piyasaya yeni giren yatırımcı sayısının artacağı vurgulandı.





THY 6 AYDA YÜZDE 150 YÜKSELDİ

Borsa İstanbul yıl başından bu yana yüzde 28.8 yükselirken, bu süreçte en fazla artış yüzde 76.4 ile ulaştırma endeksinde gerçekleşti. Yıl başından bu yana BIST-30 en fazla yükseliş yüzde 60 ile THY hisselerinde yaşandı. Bu hisseyi yüzde 70.9 ile Kardemir D, yüzde 58'le Tüpraş, yüzde 57 ile Koza Madencilik ve yüzde 48 ile Koç Holding izledi. Son 6 aydaki yükseliş THY'de yüzde 150'yi geçti. Son 1 yılda ise yine BIST-30'da en fazla değer kazanan hisse olan THY'deki artış yüzde 181 oldu.



2 ŞİRKET HALKA AÇILIYOR

2021'de şirket sayısı ve elde edilen gelirde tarihi rekor kırılan halka arzlarda ivme bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Bu yılın ilk üç ayında toplam 10 şirket halka açıldı. Gerçekleştirilen halka arzların büyüklüğü 3 milyar 469 milyon TL olurken, gelen talep ise 13.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu hafta da borsada iki şirket daha açılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Suwen Tekstil toplam 23 milyon adet hisseyi, 18.5 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 425.5 milyon TL olacak. Consus Enerji ise 155.5 milyon adet hisseyi 4.5 liradan satarak 520 milyon lira gelir elde edecek.