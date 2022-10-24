Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 3.996,38 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,80 puan ve yüzde 1,29 değer kazancıyla 3.985,43 puan oldu. Toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Cuma günü The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığı belirtildi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de para politikasında "şahin" adımların devam etmesi halinde ekonominin zora girebileceğini, Fed'in bu durumu dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Daly'nin açıklamalarının ardından daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentileri 50 baz puana evrildi. Banka'nın kasım toplantısında faizleri 75 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin ise korunduğu görüldü.

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankaları faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yoğunlaşacak bilanço dönemi dolayısıyla hisse bazlı oynaklığın da artabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 puanın direnç, 3.900 ve 3.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

KRİTİK SEVİYEYİ DE AŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 15.45 sıralarında 4 bin puan barajını da aşarak tarihi rekorunu geliştirdi.

PİYASALARDA GÜN ORTASI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 artışla 3.985,43 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,80 puan değer kazandı.

Cuma günü 3.934,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.966,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.939,73, en yüksek ise 3.996,38 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 2,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Şişecam, SASA Polyester oldu.

ALTININ ONSU 1.649 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,05, bileşik getirisi yüzde 14,54 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9830, sterlin/dolar paritesi 1,1340 ve dolar/yen paritesi 149,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6060 liradan, avro 18,2950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.649 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 azalışla 90,4 dolardan işlem görüyor.