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Borsa günü düşüşle tamamladı | 7 Aralık BIST 100 son durum

Borsa günü düşüşle tamamladı | 7 Aralık BIST 100 son durum
07.12.2020 18:13
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Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,07 değer kaybederek 7 Aralık tarihini 1.329,90 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile orman, kağıt, basım oldu.


Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,07 değer kaybederek 7 Aralık tarihini 1.329,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDIR?
Bankacılık endeksi yüzde 2,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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