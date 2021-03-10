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Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 10 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 10 Mart 2021 borsa işlem saatleri!
10.03.2021 10:30
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Haftanın üçüncü işlem gününde Borsa İstanbul yükselişe geçti. Bugün BIST 100 endeksi güne yüzde 0,14 artışla 1.551,30 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Peki, Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 10 Mart 2021 borsa işlem saatleri!


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.551,30 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,15 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.551,30 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 1,60 seviyesinden yüzde 1,52'ye kadar gerilemesinin küresel ölçekte pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edileceği beklentilerinin de risk iştahını artırdığını ifade etti.

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