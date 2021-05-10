RAMAZAN İMSAKİYE
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Borsa güne nasıl başladı? 10 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!

Borsa güne nasıl başladı? 10 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!
10.05.2021 11:21
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Borsa güne nasıl başladı? Sorusu yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden itiraben merak ediliyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,51 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.449,84 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Peki,10 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 artışla 1.449,84 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,51 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.449,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 yükselişle 1.441,33 puandan tamamladı.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini aktardı. Şu dakikalarda bakırın libresi yüzde 3 değer kazanarak 4,71 dolarla tarihi zirvesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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