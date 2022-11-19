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Boluspor Token adıyla 50 milyon buhar oldu! Kripto parada yeni vurgun iddiası!

Boluspor Token adıyla 50 milyon buhar oldu! Kripto parada yeni vurgun iddiası!
19.11.2022 11:22

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Kripto para ile vurgun iddiaları arasına bir yenisi daha eklendi. Boluspor Token adı altında satışa çıkarılacağı belirtilen kripto para ile 50 milyon TL'lik vurgun yapıldığı iddia edildi. Konu yargıya taşınırken, 4 bin 200 kişinin mağdur olduğu iddia edildi.

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"Boluspor Token" satışı için geçtiğimiz yıl anlaşma yapılan kripto para borsası Helenex Bilişim A.Ş'den kripto para satın alan yatırımcılar, dolandırıldıkları iddiasıyla firma hakkında dava açtı. Ankara Barosu avukatlarından Özgür Barça, firmanın bilinen kişi ve kurumları kullanarak vatandaşları dolandırdığını ileri sürdü.



Geçtiğimiz yıl "Boluspor Token" satışı için anlaşma yapılan kripto para borsası Helenex Bilişim A.Ş., iddiaya göre yaklaşık 4 bin 200 yatırımcıdan 50 milyon TL para topladı. Kripto para satın alan yatırımcılar, paralarını alamamaları üzerine dolandırılma iddiasıyla firma hakkında suç duyurusunda bulundu.



"SAYILARI BİNLERİ AŞAN İNSANLAR BU VAATLERE KANDI"
Konu ile ilgili Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Ankara Barosu avukatlarından Özgür Barça, "Son zamanlarda yatırım, ticaret adı altında saadet zincirleri oluşturulmakta ve bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılmaktadır. Bu yöntemle dolandırıcılığı meslek edinenlerin toplum tarafından bilinen kişi veya kurumları reklam yüzü olarak kullandığı da bilinmektedir. Gerek Çiftlik Bank gerekse de Todex gibi vurgun çetelerinin siyasileri, film yıldızları gibi tanınan kişileri kullandığına daha önce de şahit olunmuştur.

Helenex bilişim A.Ş. tarafından 11 Kasım 2021 tarihinde Bolu halkı için önemli simalar da kullanılarak kripto para çıkarılacağını, bu paranın satışa arz edileceğini ve daha sonra sistemin 4 ay kapatılarak yatırımcılara büyük kar sağlanacağı duyurulmuştur. Sayıları binleri aşan insanlar bu vaatlere kanmışlar ve kripto parayı satın almışlardır. Sistemi 4 ay boyunca kilitleyip kripto paranın değerleneceğini söyleyen kişiler, bu sistemde biriken tüm paraları başka hesaplara aktarmış, kendilerine ve yakınlarına çıkar sağlamış diğer bir ifadeyle hortumlamışlardır" dedi.



"YARGIYA GÜVENİYORUZ"
Barça, "Vurgunla ilgili 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Mağdur edilen tüm vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceği ve suçluların cezalandırılacağı konusunda bağımsız yargıya güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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