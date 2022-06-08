Borsa İstanbul bugün bir süredir satış baskısını hissederken bugün sert düşüşle rekordan döndü. Genele yayılan düşüş sonrası BİST 100 endeksi yüzde 4,07 kayıp yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirim açıklaması sonrası kurda başlayan yukarı hareket, tahvil fiyatlarındaki artış ve Türkiye'nin 5 yıllık risk primindeki tarihi zirveler endeksi salladı.

Borsa İstanbul alımlarla başladığı günde 2684 puana kadar tırmandı. Günün ikinci yarısında ise hafif satışlarla yataya yakın seyrine devam eden endeks, saat 17.00'de çok sert satışlarla sallandı. Bankacılık endeksinin yüzde 5,81 değer kaybettiği görülürken satışlar genele yayıldı.

Endeks günü 2540,36 puandan tamamlarken 53,9 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti. THYAO 6,7 milyar liralık işlem hacmi listesinde ilk sırada yer alırken hisse yüzde 3,59 değer kaybetti. Endekste sert düşüşte SİSE, TUPRS VE AKBNK ön sırada yer aldı.

Piyasalarda bu kadar sert düşüşte yurt dışı piyasalarda yaşanan olumsuz hava, artan düzelteme baskısı ve algoritmik satışların etkili olduğu belirtiliyor. Trendin değiştiğini söylemek için uzmanlar erken yorumunu yapıyor.

Yarın için haber akışında olumsuz başlık gelmemesi halinde bugünkü sert satışın kâr satışı olarak yorumlanabileceği ve 2600 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükselişin devam edebileceği belirtiliyor.

Günün sonunda yakta kalan çok hisse arasında en fazla yükselenler EUREN, FONET, ACSEL, EMKEL ve ULUUN olurken, OYYAT, TETMET, TOASO, RYGYO ve NUHCM en fazla kaybeden hisseler oldu.