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BİM 3 Ağustos aktüel kataloğunda neler var? BİM'de o ürünlerde muhteşem indirim!

BİM 3 Ağustos aktüel kataloğunda neler var? BİM'de o ürünlerde muhteşem indirim!
30.07.2021 17:48
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İlk kez sadece BİM'de sürprizi dikkat çekecek. BİM 3 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi belli oldu. İçecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Simbat Jumbo Antep Fıstığı, Ruffles Sade Patates Cipsi, Haribo Starmix Yumuşak Şeker, Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Yulaf Bar, Bursa Pazarı Körüklü Pipet ürünleri ön planda yer aldı. Ayrıca Iced Stawberry White Mocha Obsesso Soğuk Kahve çilek ve vanilya seçenekleriyle ilk kez BİM şubelerinde olacak. İşte BİM 3 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünleri


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