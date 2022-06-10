Akaryakıt zammı hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre artan dolar kuru sebebiyle cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 45 kuruş zam yapılacağı ileri sürüldü. Zam yapılırsa benzinin litre fiyatı 27 lirayı bulacak. Araç sahipleri resmi açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, 10 Haziran akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot (motorine) zam yapılacak mı? Opet, Shell, BP İL İL güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİNE VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?

Cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam geleceği iddia ediliyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte 9 Haziran tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:

9 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 26.26 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.61 TL

9 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 26.35 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL

9 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 26.36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.55 TL

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 123,43 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 124,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 123,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,93 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 218 milyon 200 bin varile geriledi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,4) azalışla 519 milyon 300 bin varile düştü. Söz konusu veriler, seyahat sezonunun da etkisiyle talep toparlanmasının devam ettiğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de beklenenden güçlü gelen mayıs ayı ihracat verileri de fiyatları destekliyor. Çin'in ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 arttı. Ülkenin Kovid-19 salgınını kontrol altına almasının ardından ekonominin yeniden açılmaya başlaması ve gelen pozitif veriler, petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Ancak Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin uygulanacağına yönelik haberler fiyatları baskılıyor. Şehrin Minhang bölgesinde salgının yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında, vatandaşlara iki gün boyunca evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretim artışı kararına rağmen yeterli ek kapasiteye sahip olmamaları da arz tarafında endişelere neden oluyor.

Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 125,17 ile 126,76 dolar aralığının direnç, 121,22 ile 118,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.