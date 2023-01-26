Benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim geliyor!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine indirim geldi. Benzin ve motorinin litresi 60'ar kuruş ucuzlayacak.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine indirim geldi. Benzin ve motorinin litresi 60'ar kuruş ucuzlayacak.
Akaryakıt ürünlerine bu gece yarısı zam değil indirim var. 27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.