Benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim geliyor!

Benzin ve motorine 60 kuruş indirim

Akaryakıt ürünlerine bu gece yarısı zam değil indirim var. 27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.