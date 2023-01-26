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Benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim geliyor!

Benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim geliyor!
26.01.2023 20:48

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine indirim geldi. Benzin ve motorinin litresi 60'ar kuruş ucuzlayacak.

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Benzin ve motorine 60 kuruş indirim

Akaryakıt ürünlerine bu gece yarısı zam değil indirim var. 27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

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