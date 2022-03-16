Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim yolda: Akaryakıt sektörü bugün toplanıyor

Son dakika gelişmesi... Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri bugün toplanacak.

Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

NAKİTLE AKARYAKITA DÜŞÜK FİYAT YOLDA

Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.

Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.



BENZİN VE MOTORİNDE İKİ GÜN İNDİRİM MÜJDESİ

Motorinin litre fiyatına önceki gün 2 lira 38 kuruş indirim yapılmasının ardından, dün gece yarısından geçerli olacak şekilde de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapıldı.

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandına çekilirken, bu durum motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansımaya başladı. Önceki gün motorinde litre fiyatına 2 lira 38 kuruş indirim gelirken, dün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapıldı.



Öte yandan bu gece yarısı geçerli olacak şekilde yeni bir indirim daha yapılması bekleniyor.

16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayacak gece yarısı da yine benzin ve motorinde geçerli olacak şekilde 1'er liranın üzerinde indirim gerçekleşeceği öğrenilirken, bu şekilde akaryakıt litre fiyatları 17-18 lira bandına gerilemiş olacak.

BRENT PETROL 8 MART'TA ZİRVE YAPTI

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi ve İran'ın Viyana müzakerelerinden sonuç alınamaması nedeniyle petrol tarafında arz endişeleri körüklendi. Bununla beraber 8 Mart tarihinde serbest piyasada brent petrol 133 doları vadeli piyasada 140 doları görerek 13,5 yılın zirvesine yükseldi.

2022 yıl başında 77 dolar olan petrol fiyatı yüzde 73 yükselmesi sonrası tüm dünyada akaryakıt fiyatları rekor kırdı. Ancak bugünlerde petrol fiyatları 100 dolar bandına çekilerek normalleşmeye başladı.