Benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir ve İstanbul benzin litre fiyat listesi...

Benzin fiyatlarında bugün önemli bir indirim yapıldığı duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Peki, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul benzin litre fiyat listesi...

EPGİS tarafından bugün gün içerisinde yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu. Bu bağlamda milyonlarca araç sahibi "Benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul benzin litre fiyat listesi...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL FİYATLARI

BD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. açıklamasında, ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının Covid-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunun duyurulması üzerine, petrol fiyatları yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.



Aşı konusunda sağlanan gelişmeler güvenli liman altında satış getirdi ve sarı maden geçen haftanın son işlem gününde yükseldiği 1,890 doların altına çekildi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının "güç kazanmaya çalıştığını" vurguladı ve ekledi:



"Ağustos ayından bu yana aşağı yönlü bir kanal içinde hareket eden ons altın söz konusu kanalın orta noktası olan 1,880 dolar seviyesini artan korona virüs vakalarının altına yönelimi desteklemesi ile yukarı yönlü geçince belirgin şekilde ivme kazanarak 1900 dolar sınırına doğru tepki verdi.



"Ancak teknik açıdan görünümün anlamlı şekilde iyileştiğini söylemek zor. Öyle ki, bunun gerçekleşmesi için 1900-1910 dolar direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

"Diğer taraftan bir miktar gevşese de ABD tahvil faizlerinin göreceli olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, dolar endeksinin dirençli olması ve aşı beklentileri altın açısından şartların hâlâ kolay olmadığını gösteriyor.



"Dolayısıyla bu hafta kazanılan momentumun 1,910 doların aşılması için yeterli olup olmayacağını izleyeceğiz."

Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 4.49 artışla 44.72 dolar,



- Batı Teksas yüzde 4.82 artışla 42.01 dolar,



- altın yüzde 0.02 düşüşle 1,887.42 dolar,



- gümüş yüzde 0.42 düşüşle 24.55 dolar,



- bakır yüzde 1.21 artışla 7,000.00 dolar,



- platin yüzde 1.62 artışla 908.75 dolar,



- paladyum yüzde 1.72 artışla 2,346.86 dolar düzeyindeydi.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 43,27 DOLAR

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 43,27 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 42,63 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 43,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2017'den beri uyguladığı üretim kesintisinin devam edeceğine yönelik beklenti etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olarak kabul edilen Çin ve Japonya'da toparlanma sinyallerinin gelmesi de fiyatlardaki artışı destekliyor.

Öte yandan, dünya genelinde artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle petrole olan talebin düşük kalmaya devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 11 milyonu geçti.

Petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından Libya'nın petrol üretimini artırmasıyla piyasalarda devam eden arz fazlası endişesi fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki toplam petrol üretiminin günlük 1 milyon varili geçtiğini duyurdu.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların geçen hafta yüzde 12 artış göstermesinin ardından Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberleri göz ardı ederek düşük talep beklentisine vurgu yapmasının, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Chalhoub, Libya'nın artan petrol üretimine işaret ederek, dünya genelinde koronavirüs vakalarının artması ve ülkelerin yeni karantina önlemleri almaya devam etmesiyle talep sıkıntısının bir süre daha gündemde kalacağını ifade etti.

IEA, geçen hafta yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu sonuçların gelecek yılın ilk yarısında talebi önemli ölçüde artırmasının beklenmediğine dikkati çekerek, gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürmüştü.

IEA'nın tahminine göre, küresel petrol talebi 2021'de bu yıla göre 5 milyon 800 bin varil artarak günlük yaklaşık 97 milyon 100 bin varile ulaşacak.

Brent petrolde teknik olarak 43,43 ile 43,69 dolar aralığının direnç, 42,79 ile 42,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.