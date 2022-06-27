BDDK'nin kredi kararı ne anlama geliyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Son dakika haberleri... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cuma günü açıkladığı kredi kullandırımı kararına ilişkin, "Bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması... Herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekmektedir." açıklamasını yaptı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Peki BDDK'nin kredi kullandırımı kararı ne anlama geliyor? Kısa ve öz grafikli anlatım haberimizde...