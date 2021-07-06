Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1100 TL bayram ikramiyesi için tarih verildi! Kimler ikramiye alabilecek?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1100 TL bayram ikramiyesi için tarih bilgisi Başkan Erdoğan tarafından verildi. Bayram ikramiyesinden milyonlarca kişi faydalanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyeleri ile vatandaşlar yılda toplamda 2.200 TL ikramiye alabilecek. Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Yaklaşan bayram öncesinde ikramiyelerin ödenip ödenmeyeceği konusunda Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Peki; bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1100 TL bayram ikramiyesi kimler alabilecek?