Bayram İkramiyesi ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu!

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında araştırmlar hızlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram ikramiyeleri 2 bin TL oldu. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli vatandaş 2 bin TL ikramiyelerini cebine koydu. Sırada Kurban Bayramı var. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT'liler merakla bayram ikramiyeis ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Emekli ikramiye ödeme takvimi ve LİSTESİ 2023! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri hakkında son olarak "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. " açıklamasında bulundu.Erdoğan açıklamasının devamında, "Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlıyor. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

Bayram ikramiyelerinin de 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.Ancak resmi açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler oldukça açıklamalara haberimizde yer verilecektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR KAÇ TL?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye olarak 2.000 TL yatırıldı. Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri 2.000 lira olarak hesaplara yatırılacak.

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası 0 olanlar ayın 26'sında

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.