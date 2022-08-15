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Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi'de indirim başlıyor!

Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi'de indirim başlıyor!
15.08.2022 08:55

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 30’dan fazla üründe indirim uygulaması bugün başlıyor. Et ürünlerinde de ESK tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, diğer zincir marketlere de “Takip edin” çağrısında bulundu.

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