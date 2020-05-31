Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar

31.05.2020 15:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, büyüme rakamlarını değerlendirirken "Türkiye pozitif ayrıştı" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, büyüme rakamlarını değerlendirirken "Türkiye pozitif ayrıştı" dedi.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları

Bugün bu açılış töreni bunun en somut tezahürüdür. Kubbede hoş bir sada bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin bize de olumsuz etkileri oldu. Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina bir ülkedir. Türkiye ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 büyüme ile ayrıştı. İkinci çeyrek ülkemi için bir miktar sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlıktır. Sağlık sektöründe de ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Güçlü altyapımız, genç insan potansiyelimizle geleceğe umutla bakıyoruz. Başlattığımız normalleşme adımları, bu yeniden yapılanmanın gerisinde kalmamamız gerektiğini göstermektedir. 83 milyon vatandaşımıza büyük sorumluluk düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik konusuna önem düşüyor. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar önce hızlı bir toparlanma, ardından atılım işine gireceğiz. Yarından itibaren bu adımı atıyoruz. Seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeliyiz. Milletimize güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz.