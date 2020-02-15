Başkan Erdoğan'dan çok net İş Bankası açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; ''Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok.'' açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
SORU: İş Bankası'ndaki CHP hisseleri ile alakalı olarak son dönemde çalışma gündemde. Bu çalışma ne durumda?
Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok.
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