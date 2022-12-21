Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: ‘’Bugün bakanımla görüşüp yoluna koymuş olacağız’’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan açıklamasında, “Bakanımla İşveren Sendikası Başkanı oturur konuşur, değerlendirme yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız. İnşallah hayırlısıyla neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Hepsini düşüneceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, altyapı, bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor“ dedi.