Başkan Erdoğan talimat verdi: Yüksek kiraya fren!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kiralara ilişkin başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kiracıları korumak için geçen yıl hayata geçirilen yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı uygulayan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek.

KAMU ÇALIŞANINA DESTEK

Destekten; kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Bu kapsamda ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek. Konutların yaşı, büyüklüğü, niteliğine göre bölge değeri belirlenecek. Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi başlayacak.

-Yüzde 25 sınırı devam edecek.

-Memura kira desteği verilecek.

-Kira, tahliye davalarında 1 Eylül itibariyle arabulucuya gidilecek.

-Rayiç bedel isteme süresi uzatılacak.

-Gelire uygun konutlar üretilecek.

-Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak. Hazal ATEŞ