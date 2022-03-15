Başkan Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 60 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da yaşananlara değinen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız muhataplarına ifade etti ki 'Kırım işgal edildiğinde gerekli tepki gösterilseydi bugün bu tablo olmayacaktı. Adeta Kırım'ın işgalini normal karşılayanlar, oldu-bittiye ses çıkarmayanlar bugünkü tabloyu kucağında buldu. O zaman kürese bir dayanışma ortaya çıksaydı bugün yaşananlar olmayacaktı. Soru şu; neden Kırım işgal edilirken sessiz kalındı?" şeklinde konuştu.