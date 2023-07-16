Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! DEİK 200 iş insanıyla çıkarma yapacak: "Yeni ihracat rekorlarının ayak sesleri"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez turuna DEİK olarak 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söyledi.