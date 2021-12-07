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Başkan Erdoğan Katar'da! Türkiye ile Katar arasında yeni anlaşmalar imzalandı

Başkan Erdoğan Katar'da! Türkiye ile Katar arasında yeni anlaşmalar imzalandı
07.12.2021 14:18
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7'nci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'da. Ziyarette, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı. Erdoğan, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin sonunda Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

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