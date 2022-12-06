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Başkan Erdoğan imzaladı! 2023 yılında 27 bin sağlık personeli istihdam edilecek

Başkan Erdoğan imzaladı! 2023 yılında 27 bin sağlık personeli istihdam edilecek
06.12.2022 11:05

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı belli oldu.

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Başkan Erdoğan'ın kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.





BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARI RESMİ GAZETE'DE


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.




1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.




Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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