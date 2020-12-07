Bankalara kredi borcu olanlara iyi haber geldi (akbank, ıng, iş, qnb, teb, garanti, temel ihtiyaç kredisi halkbank, ziraat ve vakıf)

Bankalara kredi borcu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Açıklamada kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğuna yer verildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve vatandaşların bankalara olan borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Öte yandan yapılandırma kapsamına alınmayan çiftçi borçları için bazı düzenlemeler de yapılacağı öğrenildi.

Banka kredi borcu olanlara iyi haber. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın kaleme aldığı yazısında banka kredi borcu olanlara iyi haberi verdi. Hükümetin yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaları sürdürdüğünü açıklayan Yalçın, yeni ekonomi paketinde banka borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğuna yer verildi. Öte yandan milyonlarca vatandaşın kullandığı temel ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz zaman bitti ve geri ödemeler başladı. Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, bu ödemelerin faizsiz 6 ay daha ertelenmesini istiyor. Vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesi, vatandaşları rahatlatacaktır.

YAPILANDIRMA DEVAM EDİYOR

Borcu olan vatandaşlar için yapılandırma başvuruları devam ediyor. İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınan başvurularda vatandaşlar borçlarını 18 taksite bölebiliyor. 2 ayda bir yapılacak ödemelerle borçlar 36 ayda geri ödeniyor. Borcunu ilk taksitte ödeyenlerin faizlerinin yüzde 90'ı siliniyor ve bu vatandaşlar daha az ödeme yapıyor. İki taksitte ödeme yapan vatandaşların ise faizlerinin yüzde 50'si siliniyor. Diğer ödeme seçeneklerinde vatandaşlar, borçlarının toplamını ödüyor faiz silinmiyor.

PANDEMİDE İKİNCİ DALGA

Koronavirüs pandemisinde ikinci dalga daha kötü geldi. Dün açıklanan vaka sayısı 32 binin üzerinde. Bugün ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlıyor. Tedbirlerin yeniden sıkılaştırılması, sokağa çıkma yasağının hafta sonu tam kapanma şeklinde olması, hafta içinde akşamları sokağa çıkma yasağı olması işlerin daha da azalmasına neden oldu. Vatandaşlar ve esnaf geçim derdine girdi.

BANKA KREDİ BORCU OLANLAR DİKKAT!

Edinilen son dakika bilgilerine göre bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve vatandaşların bankalara olan borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Öte yandan yapılandırma kapsamına alınmayan çiftçi borçları için bazı düzenlemeler de yapılacağı öğrenildi.

Vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesi, vatandaşları rahatlatacaktır. Ancak önceki ertelemede borçlar faizli ertelenmiş, erteleme yapan vatandaşlar ek faiz ödemesi yapmıştı. Vatandaşlar bu ertelemenin faizsiz olmasını istiyor.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Milyonlarca vatandaşların kullandığı temel ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz zaman bitti ve geri ödemeler başladı. Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar , bu ödemelerin faizsiz 6 ay daha ertelenmesini istiyor.