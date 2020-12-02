Balon balığı avcılığını desteklemek için her kuyruğa 5 lira ödenecek

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Buna göre balon balığının her kuyruğuna 5 lira ödenecek. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla balıkçılara yapılacak.

Ülkemizdeki denizlere ait olmayan Kızıldeniz üzerinden ülkemize giriş yapan, istilacı ve diğer balıktürlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı.

Akdeniz ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara destekleme ödemesi yapılacak.

Buna göre 31/12/2020 tarihine kadar 1 milyon balon balığı kuyruğu için balıkçılar ödeme alacak. Her bir kuyruk için 5 lira balıkçılara ödenecek.

SADECE KUYRUK İÇİN ÖDEME YAPILACAK

Balon balıklarının sadece kuyrukları için ödeme yapılacak. Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak.

BALON BALIĞI TEK SEFERDE VURULARAK ÖLDÜRÜLECEK

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılacak, sadece kuyruğu belirtilen noktalardan karaya çıkartılacak. Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI'NDAN

Desteklemeler için gerekli kaynak, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenecek.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

"BU UYGULAMA BİR İLK OLACAK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldıklarını belirterek, "Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, istilacı yabancı türlerle mücadele kapsamında balıkçılara 5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını aktararak, ekosistemleri korumak ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla su ürünleri desteklemelerinde yeni düzenlemelere gidildiğine işaret etti.

"KUYRUK BAŞINA 5 LİRA"

Bu kapsamda istilacı yabancı bir tür olan balon balığının (Lagocephalus sceleratus), sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına verdiği zarar nedeniyle avlanmasının destekleneceğini belirten Pakdemirli, "Çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri ile yapılan balon balığı avcılığını destekleyeceğiz. Kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapacağız. Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, destekleme kararının özellikle bahar aylarından önce çıkarılarak, balon balıklarının çoğalma dönemindeki potansiyelinin düşürülmesini sağlayacak şekilde planlama yaptıklarını da vurgulayarak, balıkçıların destekleme başvurularını Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine yapabileceğini bildirdi.