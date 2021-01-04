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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SMA tedavisi açıklaması: Yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SMA tedavisi açıklaması: Yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz
04.01.2021 09:54
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.


Bakan Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."

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