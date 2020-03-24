Bakan Selçuk'tan asgari ücret desteği müjdesi! 2020 asgari ücret desteği ne kadar oldu? 7 milyar liralık dev destek! 24.03.2020 23:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından asgari ücret desteği müjdesi verdi. Son dakika haberine göre, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi vatandaşlarla paylaştı. Düzenlemeye göre, işçilere işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek. Peki, 2020 asgari ücret desteği ne kadar oldu? İşte merak edilen son detaylar...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs ile ilgili asgari ücret desteği hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?

Başkan Erdoğan geçen hafta yaptığı konuşmada asgari ücret desteği hakkında "Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

Son dakika bilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi Twitter'dan duyurdu. Düzenlemeye göre, işçilere işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret destek rakamları şu şekilde oldu:

Hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, yeni yılda ayrım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak olacak.