Bakan Nureddin Nebati'den kur dalgalanmalarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, başta dolar olmak üzere döviz kurunda yaşanan spekülatif dalgalanma ile ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı. Nebati, "Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir." dedi. Faiz indirimine ilişkin de mesaj veren Nureddin Nebati, "2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız." ifadelerini kullandı.