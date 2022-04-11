RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Nebati'den iş dünyasıyla buluşmada flaş enflasyon açıklaması

Bakan Nebati'den iş dünyasıyla buluşmada flaş enflasyon açıklaması
11.04.2022 14:39

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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin’de. Nebati, Atatürk Kültür Merkezinde ‘İş Dünyası Buluşması’ programında önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin verilmeyeceğini belirten Bakan Nebati, "Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk." dedi. Enflasyondaki artışın geçici olduğunun altını çizen Nebati, "Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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