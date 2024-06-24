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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 16:08 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 16:08

Bakan Mehmet Şimşek, CHP'nin ekonomi kurmaylarıyla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında cereyan eden normalleşme adımları kabine ve CHP heyeti arasında sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Zirvede ekonomi politikaları ve yeni vergi paketinin masada olması bekleniyordu. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan'ın Özgür Özel'le yaptığı görüşmede "Ekonomide popüzlime yer yok, programa sadık kalınacak" minvalinde verdiği mesajlar sonrası CHP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ziyaret edeceği süreç gelişmişti.

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