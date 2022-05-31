Haberler Ekonomi Videoları Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak!

Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak!

Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak!
31.05.2022 12:55

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 02:09
3600 ek göstergede mesleklere...
Ekonomi 02:22
Merkez Bankası'ndan liralaşma...
Ekonomi 00:32
Akaryakıta zam!
Ekonomi 05:03
Fahiş kira zammı masada!...
Ekonomi 01:14
3600 Ek Gösterge'de emeklilik...
Ekonomi 07:05
İnsafsız ev sahibine dur...
Ekonomi 02:28
Fahis kiraya fren
Ekonomi 04:48
Emekli ve memura yeni maaş!...
Ekonomi 06:27
Memur-Sen'den flaş 3600 ek...
Ekonomi 01:37
Elektrik faturaları hasattan...
Ekonomi 31:21
Bakan Nebati'den önemli...
Ekonomi 01:24
2160 gün primle annelere erken...

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ucuz konut fırsatı için tarih vererek, "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. Projeyi Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında açıklayacak." dedi. Öte yandan fahiş kiralarla ilgili açıklama yapan Kurum, "Vatandaşların açıklanan TÜFE’nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Videoları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, ucuz konut fırsatı için tarih vererek, "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. Projeyi Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında açıklayacak." dedi.




Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.

Dört bakanlık çalışıyor bir hafta 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceğiz. Vatandaşın aidat öder gibi bedelle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacağız.

Konut kira artışlarını TÜFE'ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var.

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır.

(Hazine arazilerinin vatandaşa satışına ilişkin eleştirilere dair) Bunun neresinde vatandaşa peşkeş çekilmesi var? 'Buraları birilerine ranta açacaklar' diyorlar. Bu birileri vatandaşsa, evi olmayan vatandaşsa, hazine arazilerinin verilmesi ise evet alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için hazine arazilerini vatandaşımıza peşkeş çekiyoruz.

SON DAKİKA