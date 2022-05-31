Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, ucuz konut fırsatı için tarih vererek, "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. Projeyi Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında açıklayacak." dedi.







Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.

Dört bakanlık çalışıyor bir hafta 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceğiz. Vatandaşın aidat öder gibi bedelle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacağız.

Konut kira artışlarını TÜFE'ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var.

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır.

(Hazine arazilerinin vatandaşa satışına ilişkin eleştirilere dair) Bunun neresinde vatandaşa peşkeş çekilmesi var? 'Buraları birilerine ranta açacaklar' diyorlar. Bu birileri vatandaşsa, evi olmayan vatandaşsa, hazine arazilerinin verilmesi ise evet alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için hazine arazilerini vatandaşımıza peşkeş çekiyoruz.