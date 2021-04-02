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Bakan Elvan'dan kritik temas

Bakan Elvan'dan kritik temas
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Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.

Bakan Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda AB büyükelçilerine "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yapacak.

Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında AB büyükelçilerine bilgi verecek ve soruları cevaplayacak.

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