RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları Bakan Dönmez: Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Bakan Dönmez: Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Bakan Dönmez: Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
11.04.2022 16:16

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 03:09
Borsa tüm zamanların en yüksek...
Ekonomi 02:17
Fark yüzde 50'ye yakın! İşte...
Ekonomi 02:43
Ucuz et satışı başladı! Ucuz...
Ekonomi 01:02
Dünyanın en zenginleri belli...
Ekonomi 02:55
Bayram ikramiyesi ne kadar...
Ekonomi 14:37
Bakan Nebati'den flaş...
Ekonomi 05:51
Thodex vurgununun ucu...
Ekonomi 02:31
Evlenene 3 fırsat
Ekonomi 07:50
3600 ek gösterge kimleri...
Ekonomi 01:47
Emekliye zamlı bayram...
Ekonomi 05:23
Asgari ücrete prim zammı
Ekonomi 05:46
Asgari ücrete ek zam gelir mi?...

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını açıkladı.

Ekonomi Videoları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Dönmez "Ve Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin MW'ı aştı. Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık" dedi.

Bakan Dönmez "Kurulu güçteki yeşil payı yüzde 54. Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor. Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA