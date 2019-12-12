Bakan Albayrak'tan 100 Bin Sosyal Konut Projesi tanıtım toplantısında önemli açıklamalar 12.12.2019 12:45

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düşük gelirlilerin konut sahibi olması için başlatılan 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda kürsüye önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geldi. Albayrak, sosyal projeler için güçlü ekonomiye dikkat çekti. Albayrak'ın ardından kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da önemli açıklamalarda bulundu. Ardından iki bakan projeyi başlatan imzaları attı.

Geliri düşük aileleri ev sahbi yapmak için hazırlanan 100 Bin Sosyal Konut Projesi, Külliye'de yapılan tanıtım toplantısı ile başlatıldı. Toplantıda öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Ardından iki bakan projeyi başlatan imzaları attı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın dediği "muasır medeniyetler seviyesinin idealinin daha da üzerine çıkmak için" daha da çok çalışacağız. Değerli misafirler son 6 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye idealine engel olmak için devreye sokulan sayısız plan ve girişimle karşı karşıya kaldık. Ve hamdolsun bunların hepsini yüce milletin güçlü desteğiyle birer birer bertaraf ettik. Ekonomimiz en büyük şoklara karşı sergilenen duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini defalarca ispat etti.

"EKONOMİMİZİ DAHA DA GÜÇLÜ KILMAK ZORUNDAYIZ"

Kurumlarımızla gösterdiğimiz refleksle yaşanan her şoktan daha da güçlenerek çıktık. Biliyoruz ki geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek için ekonomimizi daha da güçlü kılmak zorundayız. Ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak, bizim gelecekte ekonomiyi daha da istikrarlı kılmak ve ekonomide sürdürülebilir yüksek büyüme seviyelerine ulaşmak bizim için en büyük öncelik. Sadece yüksek büyüme rakamlarını elde etmeye değil, bunun aynı zamanda sağlıklı sürdürülebilir olmasını ve gelirin daha adil paylaşımı en önemli amacımız. Bugüne kadar milli gelirimizi yükseltmenin yanısıra, yoksullukla mücadelede de önemli ilerlemeler kaydettik.

Değerli konuklar, biz sosyal devlet anlayışı içerisinde bugüne kadar pekçok projeye imza attık. Ekonomide kaydedilen ilerlemeye her zaman öncelikli vatandaşlarımıza yansıttı. Şimdi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, çok düşük maliyetle dar gelirli vatandaşımızı konut sahibi yapacak çok önemli bir projeyi daha bugün inşallah hayata geçiriyoruz. Her yıl 100 bin konutu bu şekilde vatandaşlarımıza kazandıracak bu projenin, bu modelin finansal altyapısını tamamladı. Ve inanıyorum ki pek çok ailemizi bu sayede sevindirmiş olacağız. Ve istiyoruz ki hiçbir vatandaşımızın en temel haklarından olan barınma sorunu olmasın. Bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi. Bu idealin ancak bağımsız ve güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Tüm politikamızı, stratejimizi bu doğrultuda hazırlıyor ve uyguluyoruz. Ülkemizi bu değere kavuşturmak, milletimizin huzurunu refahını sosyal ve ekonomik imkanlarını daha da arttırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.