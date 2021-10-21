Avrupa'da yüksek fiyat artışları ve enflasyon! A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner canlı yayında değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner A Haber yayınında Merkez'in kararını ve dünyada yaşanan enflasyon artışını yorumladı. Gerçekleri tablolarla gün yızına çıkaran Doğaner Enerji fiyatlarında yaşanan artış ve tedarik zincirinin kırılmasıyla Avrupa'nın zor bir kış geçireceğini söyledi. Avrupa'da 13 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığını söyleyen Doğaner, Avrupa ülkelerindeki fiyat artışlarınında ne kadar büyük bir oranda olduğunu raklamlarla ortaya koydu.