Aşı haberleri sonrası Altının 2021 rotası! Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları!

Yatırım aracı altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma dikkat çekiyor. Özellikle aşı haberlerinin yarattığı olumlu hava altını sert şekilde etkiledi. Vatandaşların altın düştükçe satışa yönelmeye başladığı belirtiliyor. Peki, altın yeni yılda nasıl olacak? Altın yorumlarını tahmin eden vatandaşlar aynı zamanda güncel gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını sorguluyor. İşte, güncel altın fiyatları!

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları düşüş sinyalleri vermeye başladı. Aşı haberleri sonrası dünya piyasasında yaşanan olumlu etki altında düşüşe neden olurken, vatandaşlar da satın almaya yönelmeye başladı. Altın fiyatları pandemi döneminde tarihi zirveyi görmüştü. Peki, yeni yılda altın nasıl bir yol izleyecek? İşte güncel altın fiyatları ve yorumları!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Has Altın alış fiyatı 456,97 satış fiyatı 458,98

Ons Altın alış fiyatı 1.879,8 satış fiyatı 1.880,1

Gram Altın alış fiyatı 454,69 satış fiyatı 460,35

Çeyrek Altın alış fiyatı 742,60 satış fiyatı 750,00

Yarım Altın alış fiyatı 1.485,20 satış fiyatı 1.498,60

Tam Altın alış fiyatı 2.965,70 satış fiyatı 2.987,90

Ata Altın alış fiyatı 3.050,30 satış fiyatı 3.068,30

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Altının hızlı yükselişi yerini duraklamaya bırakırken, vatandaşlar en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor. Aşı haberleri ile altının düşmeye başlaması da dikkat çekiyor.

Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle yükselişe geçen, ancak şimdilerde duraklama dönemine giren altın, yatırımcının hala gözdesi olmaya devam ediyor. Son günlerde korona virüs aşısı haberlerinden sonra altın piyasasında ani bir düşüş de yaşandı.

Son zamanlarda yükseliş rekorunu kıran gram altın 440 liralara kadar indi. Düğün sezonu olmadığı için piyasada durgunluk olduğunu söyleyen kuyumcular vatandaşlara en güvenilir limanın altın olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının gelişen olaylara göre değiştiğini söyleyen kuyumcu işletmecisi Hamza Kumru, "Altın fiyatları pandemi dolayısıyla yükselmişti ama şuanda düşüşte. Aşı haberleri çıktıkça altın geri düşmeye başladı. Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor. Üç beş lira düşebilir, on lira, on beş lira yeniden yüksele de bilir. Çünkü 550 TL'ye kadar çıktı. Altının iniş ve çıkışları gelişen şeylere bağlı" dedi.

Takı sektörüne göre külçe ve Cumhuriyet altınının daha fazla satıldığını söyleyen Kumru, "Vatandaş daha çok çeyrek altın, Cumhuriyet altını, külçe altın ve bilezik alıyor. Takı sektöründe bileklik, zincir veya tuğralı zincirler daha az satılıyor.

Ama şuan tavsiye edilen külçe altın, Cumhuriyet altını. Bunlar en çok satılanlar. Vatandaşa tavsiyemiz yatırım amaçlı en güvenilir liman altın. Vatandaşlar Cumhuriyet, çeyrek, külçe ve bilezik alabilir. Borsa da şu an ön planda ama altın her zaman altındır" diye konuştu.

ALTIN 2021 YILINDA ALINIR MI SATILIR MI?

A Haber muhabiri Aybüke Sena Can detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara A Haber'de önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

Bu süreç itibariyle altının gram fiyatının 540 liradan 440 liraya kadar gerilediğini bugünlerde 450-460 lira aralığında dengelendiğini gözlemliyoruz.

Özellikle vaka sayılarındaki artışla küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getiriyor bu da emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler olduğu için uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının tekrar 2.020 dolar seviyesinin üzerine bir atak gerçekleştirebilir.

Yani biz tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerinde bir altın fiyatı görebiliriz. Bu da içeride gram altını hemen çabucak 480 lira seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Ondan sebep bu düşüşleri vatandaşlar bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.

Altın fiyatlarında tekrar ikinci bir dalga yükseliş yönünde görebiliriz.

Biz vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Altın, gümüş gibi emtialar uzun vadeleri bir yatırım aracıdır. Bankadan kredi kullanarak sağdan soldan borç alarak yatırım yapılmamalıdır. Dolayısıyla birikimleriniz ve tasarruflarınızla altın almaya ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz.

2021 yılında biz altın fiyatlarında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz. 2021 yılının ikinci çeyreğinden sonra da altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarında emtia piyasalarında bir gerileme bekliyoruz.