Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek. Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

BU HAFTA İKİ TOPLANTI

Komisyon bu hafta iki toplantı yapacak. Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık'ta TİSK'te buluşacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını duyurmuştu.

Asgari ücret zammı için kritik görüşme bugün gerçekleşecek. İkinci tur görüşmelerine Türk-İş ev sahipliği yapacak. 2022 asgari ücret zammının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, yeni zam ile birlikte birçok kesimin gelir ve ödemeleri de değişecek. Son dakika haberine göre; asgari ücret zammı pazarlığında ise 4 parametre öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

BİZ KESİNLİKLE İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ

Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'na açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları gerelim. Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de temenni ediyorum ki işçi kesiminin memnuniyeti değil, iş vereninde bu kararla mutlu olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme.. Bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktada yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Sadece bu dönemde alınacak olan karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesinde alınacak bir karar da var, inşallah buna göre yolumuza devam edeceğiz" dedi.



ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETTE EMEĞİ KORUYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI SORUSUNA VERİLEN YANITLAR!

İlk toplantıda Bakan Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili yapılan araştırmayı paylaşmıştı: "Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülmüştür. İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izlemiştir. 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını vermiştir."





ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?

-7 milyon asgari ücretlinin maaşı

-Asgari geçim indirimi (AGİ)

-Askerlik, doğum borçlanması...

-Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

-Kıdem tazminatı

-İhbar tazminatı

-İşsizlik maaşı

-Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşı

-Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar

-Gündelikçiler için ödenecek primler

-Genel sağlık sigortası primi

-Yarı zamanlı çalıaşn annelere İŞKUR tarafından ödenen para

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.