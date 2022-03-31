Asgari ücrete ek zam olacak mı? Melik Yiğitel’den A Haber’e özel açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Melik Yiğitel, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Yiğitel, ‘’Asgari ücrete ilişkin ben dün Çalışma Bakanlığından yetkililerle ve Sayın Bakan Bilgin ile de görüştüm. Asgari ücret normalde aralık ayında teslim ediliyor. Bakan Bilgin piyasayı takip ettiklerini ve satın almada büyük bir kayıp olursa bunu telafi edecek tedbirler alacaklarını söyledi. Ama Bakan Bilgin şu an böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.’’ dedi.